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Dimensity 1000 против Kirin 9000

Dimensity 1000
Dimensity 1000
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • На 47% выше пропускная способность памяти (44 против 29.87 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (3130 против 2600 МГц
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 508K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 1000
783
Kirin 9000 +15%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 1000
3009
Kirin 9000 +7%
3220
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000
508401
Kirin 9000 +4%
529116

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall Valhall 2
Ядер 9 24
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 20 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с -
Скорость загрузки До 2300 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 -

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Комментарии

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