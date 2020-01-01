Dimensity 1000 против Kirin 9000E
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
88
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- На 47% выше пропускная способность памяти (44 против 29.87 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 516K
- На 20% выше частота процессора (3130 против 2600 МГц
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
806
Kirin 9000E +24%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
3065
Kirin 9000E +19%
3643
AnTuTu Benchmark 8
516216
Kirin 9000E +26%
651115
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и Kirin 9000E
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP9
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|9
|22
|Шейдерных блоков
|144
|352
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.87 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
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