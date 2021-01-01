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Dimensity 1000 против Kirin 960

Dimensity 1000
VS
Kirin 960
Dimensity 1000
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 255K
  • На 10% выше частота процессора (2600 против 2360 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1000
vs
Kirin 960

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1000 +75%
445954
Kirin 960
255384
CPU 141266 70319
GPU 146104 61547
Memory 84463 54634
UX 69537 66647
Total score 445954 255384
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1000 +76%
679
Kirin 960
386
Multi-Core Score
Dimensity 1000 +82%
2929
Kirin 960
1611
Image compression - 82.7 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 28.75 words/s
Machine learning - 21.45 images/s
Camera shooting - 11.8 images/s
HTML 5 - 1.79 Mnodes/s
SQLite - 453.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Mali-G71 MP8
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1037 МГц
Вычислительных блоков 9 8
Шейдерных блоков 144 128
FLOPS 800 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Октябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6889 Hi3660
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 -

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Комментарии

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