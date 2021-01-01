Dimensity 1000 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
22
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 255K
- На 10% выше частота процессора (2600 против 2360 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|141266
|70319
|GPU
|146104
|61547
|Memory
|84463
|54634
|UX
|69537
|66647
|Total score
|445954
|255384
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 1000 +76%
679
386
Multi-Core Score
Dimensity 1000 +82%
2929
1611
|Image compression
|-
|82.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|28.75 words/s
|Machine learning
|-
|21.45 images/s
|Camera shooting
|-
|11.8 images/s
|HTML 5
|-
|1.79 Mnodes/s
|SQLite
|-
|453.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и Kirin 960
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP9
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|9
|8
|Шейдерных блоков
|144
|128
|FLOPS
|800 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29.87 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2019 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6889
|Hi3660
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
|-
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