Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 1000 vs Kirin 970 – что лучше?

Dimensity 1000 против Kirin 970

Dimensity 1000
VS
Kirin 970
Dimensity 1000
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 9 – 594K vs 337K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2600 против 2360 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1000
vs
Kirin 970

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1000 +76%
594288
Kirin 970
337760
CPU 167717 77623
GPU 218060 101795
Memory 92318 69208
UX 105696 83622
Total score 594288 337760
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1000 +106%
804
Kirin 970
391
Multi-Core Score
Dimensity 1000 +122%
3079
Kirin 970
1384
Image compression - 90.1 Mpixels/s
Face detection - 11.4 images/s
Speech recognition - 24.4 words/s
Machine learning - 21.3 images/s
Camera shooting - 11.2 images/s
HTML 5 - 1.59 Mnodes/s
SQLite - 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Mali G72 MP12
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 9 12
Шейдерных блоков 144 192
FLOPS 800 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6889 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 1000 против Qualcomm Snapdragon 865
2. MediaTek Dimensity 1000 против Qualcomm Snapdragon 720G
3. MediaTek Dimensity 1000 против Qualcomm Snapdragon 888
4. MediaTek Dimensity 1000 против Qualcomm Snapdragon 732G
5. MediaTek Dimensity 1000 против Qualcomm Snapdragon 860
6. HiSilicon Kirin 970 против Qualcomm Snapdragon 730
7. HiSilicon Kirin 970 против Qualcomm Snapdragon 765G
8. HiSilicon Kirin 970 против Qualcomm Snapdragon 855
9. HiSilicon Kirin 970 против Qualcomm Snapdragon 665
10. HiSilicon Kirin 970 против Kirin 980

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 970 с Dimensity 1000, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры