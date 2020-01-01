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Dimensity 1000 против Kirin 980

Dimensity 1000
Dimensity 1000
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 508K vs 403K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 6% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29.87 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 1000 +15%
797
Kirin 980
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 1000 +24%
3071
Kirin 980
2486
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000 +26%
508853
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Mali G76 MP10
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 720 МГц
Ядер 9 10
FLOPS - 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 2300 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Комментарии

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