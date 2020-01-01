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Dimensity 1000 против Kirin 990 (4G)

Dimensity 1000
Dimensity 1000
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 508K vs 434K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • На 10% выше частота процессора (2860 против 2600 МГц
  • На 6% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29.87 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000 +17%
508853
Kirin 990 (4G)
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 600 МГц
Ядер 9 16
FLOPS - 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 2300 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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