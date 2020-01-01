Dimensity 1000L против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
89
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
98
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 339K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 19% выше частота процессора (3100 против 2600 МГц
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
4133
AnTuTu Benchmark 8
339319
A14 Bionic +71%
579122
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|9
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Mediatek M70
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6885Z
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
|-
Опрос
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