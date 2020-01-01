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Dimensity 1000L против A14 Bionic

Dimensity 1000L
Dimensity 1000L
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 339K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 19% выше частота процессора (3100 против 2600 МГц
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000L
339319
A14 Bionic +71%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000L и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 9 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Mediatek M70 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6885Z -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000L -

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1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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