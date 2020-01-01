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Dimensity 1000L против Kirin 970

Dimensity 1000L
Dimensity 1000L
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000L (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 235K
  • На 10% выше частота процессора (2600 против 2360 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000L +44%
339319
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000L и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali G72 MP12
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 746 МГц
Ядер 9 12
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем Mediatek M70 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6885Z -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000L Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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