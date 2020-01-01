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Dimensity 1000L против Kirin 990 (5G)

Dimensity 1000L
Dimensity 1000L
VS
Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000L (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 339K
  • На 10% выше частота процессора (2860 против 2600 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000L
339319
Kirin 990 (5G) +48%
503438

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000L и Kirin 990 (5G)

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Ядер 9 16
FLOPS - 896 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Mediatek M70 Balong 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 2300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6885Z -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000L Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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