Dimensity 1050 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1050 (Mali-G610 MC3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
95
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1050
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
- На 30% выше частота процессора (3240 против 2500 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|206346
|GPU
|-
|299167
|Memory
|-
|156317
|UX
|-
|133445
|Total score
|-
|793330
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
745
A15 Bionic +133%
1733
Multi-Core Score
2136
A15 Bionic +124%
4778
3DMark
|Stability
|98%
|82%
|Graphics test
|15 FPS
|56 FPS
|Score
|2542
|9483
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1050 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.24 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2500 МГц
|3240 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|32 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC3
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|5
|Шейдерных блоков
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 550
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1050
|-
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