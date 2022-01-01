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Dimensity 1050 против A15 Bionic

Dimensity 1050
VS
A15 Bionic
Dimensity 1050
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1050 (Mali-G610 MC3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1050
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
  • На 30% выше частота процессора (3240 против 2500 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1050
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1050
н/д
A15 Bionic
793330
CPU - 206346
GPU - 299167
Memory - 156317
UX - 133445
Total score - 793330
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1050
745
A15 Bionic +133%
1733
Multi-Core Score
Dimensity 1050
2136
A15 Bionic +124%
4778

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1050
2542
A15 Bionic +273%
9483
Stability 98% 82%
Graphics test 15 FPS 56 FPS
Score 2542 9483

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1050 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.24 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 3240 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 32 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC3 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков 3 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1050 -

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Комментарии

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