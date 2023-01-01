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Dimensity 1050 против A16 Bionic

Dimensity 1050
VS
A16 Bionic
Dimensity 1050
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1050 (Mali-G610 MC3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1050
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 9 – 941K vs 522K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 38% выше частота процессора (3460 против 2500 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1050
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1050
522887
A16 Bionic +80%
941907
CPU 137500 248335
GPU 159729 394336
Memory 96303 153536
UX 129591 147260
Total score 522887 941907
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1050
749
A16 Bionic +149%
1864
Multi-Core Score
Dimensity 1050
2137
A16 Bionic +151%
5357
Image compression - 243.5 Mpixels/s
Face detection - 46.4 images/s
Speech recognition - 141.8 words/s
Machine learning - 117.1 images/s
Camera shooting - 54.3 images/s
HTML 5 - 5.9 Mnodes/s
SQLite - 1430 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1050
2506
A16 Bionic +292%
9835
Stability 97% 82%
Graphics test 15 FPS 58 FPS
Score 2506 9835

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1050 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP - 8.5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC3 Apple GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU 1000 МГц -
Вычислительных блоков 3 6
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W10
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1050 -

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