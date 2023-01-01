Dimensity 1050 против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1050 (Mali-G610 MC3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
97
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
100
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
98
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1050
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 9 – 941K vs 522K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 38% выше частота процессора (3460 против 2500 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|137500
|248335
|GPU
|159729
|394336
|Memory
|96303
|153536
|UX
|129591
|147260
|Total score
|522887
|941907
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
749
A16 Bionic +149%
1864
Multi-Core Score
2137
A16 Bionic +151%
5357
|Image compression
|-
|243.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|46.4 images/s
|Speech recognition
|-
|141.8 words/s
|Machine learning
|-
|117.1 images/s
|Camera shooting
|-
|54.3 images/s
|HTML 5
|-
|5.9 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1430 Krows/s
3DMark
|Stability
|97%
|82%
|Graphics test
|15 FPS
|58 FPS
|Score
|2506
|9835
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1050 и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2500 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|24 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд.
|TDP
|-
|8.5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC3
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 3
|-
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|6
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 550
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2796 x 1290
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W10
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1050
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1