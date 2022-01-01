Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 1050 vs Tensor G2 – что лучше?

Dimensity 1050 против Tensor G2

Dimensity 1050
VS
Tensor G2
Dimensity 1050
Tensor G2

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1050 (с графикой Mali-G610 MC3) и Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor G2
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • На 14% выше частота процессора (2850 против 2500 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1050
vs
Tensor G2

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1050
н/д
Tensor G2
747935
CPU - 203616
GPU - 295372
Memory - 108654
UX - 142235
Total score - 747935
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1050
745
Tensor G2 +42%
1055
Multi-Core Score
Dimensity 1050
2136
Tensor G2 +50%
3212

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1050
2542
Tensor G2 +152%
6409
Stability 98% 68%
Graphics test 15 FPS 38 FPS
Score 2542 6409

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1050 и Tensor G2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC3 Mali-G710 MP7
Архитектура Valhall Valhall
Вычислительных блоков 3 7
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Next-gen Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1050 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Dimensity 1050 или Snapdragon 778G
2. Dimensity 1050 или Snapdragon 888
3. Tensor G2 или Snapdragon 870
4. Tensor G2 или Snapdragon 888
5. Tensor G2 или A16 Bionic
6. Tensor G2 или Google Tensor
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Tensor G2 с Dimensity 1050, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры