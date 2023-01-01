Dimensity 1080 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
88
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 722K vs 499K
- На 19% выше частота процессора (3100 против 2600 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|131733
|196691
|GPU
|133728
|272532
|Memory
|95852
|120512
|UX
|135208
|131640
|Total score
|499756
|722201
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
821
A14 Bionic +95%
1599
Multi-Core Score
2306
A14 Bionic +80%
4147
|Image compression
|-
|171.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|33.6 images/s
|Speech recognition
|-
|94.8 words/s
|Machine learning
|-
|93.1 images/s
|Camera shooting
|-
|38.7 images/s
|HTML 5
|-
|4.5 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1060 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|77%
|Graphics test
|13 FPS
|45 FPS
|Score
|2304
|7608
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|4 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|64
|-
|FLOPS
|486 Гфлопс
|998 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 3.0
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6877V/TTZA
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
|-
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