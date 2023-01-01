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Dimensity 1080 против A14 Bionic

Dimensity 1080
VS
A14 Bionic
Dimensity 1080
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 722K vs 499K
  • На 19% выше частота процессора (3100 против 2600 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1080
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1080
499756
A14 Bionic +45%
722201
CPU 131733 196691
GPU 133728 272532
Memory 95852 120512
UX 135208 131640
Total score 499756 722201
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1080
821
A14 Bionic +95%
1599
Multi-Core Score
Dimensity 1080
2306
A14 Bionic +80%
4147
Image compression - 171.5 Mpixels/s
Face detection - 33.6 images/s
Speech recognition - 94.8 words/s
Machine learning - 93.1 images/s
Camera shooting - 38.7 images/s
HTML 5 - 4.5 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1080
2304
A14 Bionic +230%
7608
Stability 99% 77%
Graphics test 13 FPS 45 FPS
Score 2304 7608

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 486 Гфлопс 998 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877V/TTZA APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080 -

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