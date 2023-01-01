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Dimensity 1080 против A16 Bionic

Dimensity 1080
VS
A16 Bionic
Dimensity 1080
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 9 – 948K vs 499K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (3460 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1080
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1080
499756
A16 Bionic +90%
948764
CPU 131733 248335
GPU 133728 394336
Memory 95852 153536
UX 135208 147260
Total score 499756 948764
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1080
821
A16 Bionic +130%
1888
Multi-Core Score
Dimensity 1080
2306
A16 Bionic +136%
5436
Image compression - 243.5 Mpixels/s
Face detection - 46.4 images/s
Speech recognition - 141.8 words/s
Machine learning - 117.1 images/s
Camera shooting - 54.3 images/s
HTML 5 - 5.9 Mnodes/s
SQLite - 1430 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1080
2304
A16 Bionic +327%
9847
Stability 99% 82%
Graphics test 13 FPS 58 FPS
Score 2304 9847

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 4 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple A16 GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 64 768
FLOPS 486 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 48МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877V/TTZA APL1W10
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080 -

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