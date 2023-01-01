Dimensity 1080 против A17 Pro VS Dimensity 1080 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MP4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1080 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A17 Pro Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 531K

Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 531K Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров) Выше частота графического ускорителя (на 75%)

Выше частота графического ускорителя (на 75%) На 45% выше частота процессора (3780 против 2600 МГц)

На 45% выше частота процессора (3780 против 2600 МГц) Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Более новый - выпущен на 11 месяцев позже Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1080 531332 A17 Pro +195% 1568646 CPU 177132 373446 GPU 112841 579682 Memory 106425 283791 UX 139138 341416 Total score 531332 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1080 957 A17 Pro +207% 2934 Multi-Core Score Dimensity 1080 2407 A17 Pro +206% 7374 Asset compression 120.5 MB/sec 260.8 MB/sec HTML 5 Browser 63 pages/sec 169.6 pages/sec PDF Renderer 91.2 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec Image detection 45.8 images/sec 173.5 images/sec HDR 75.8 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec Background blur 6.73 images/sec 27.9 images/sec Photo processing 21.6 images/sec 79.1 images/sec Ray tracing 3.29 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec Compute Score (GPU) Dimensity 1080 2374 A17 Pro н/д

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 1080 2302 A17 Pro н/д Stability 99% - Graphics test 13 FPS - Score 2302 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 57 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 38 FPS

[Ultra] - Fortnite 27 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 62 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 83 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 37 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 86 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 2600 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 - 16 МБ Техпроцесс 6 нм 3 нм Количество транзисторов - 19 млрд. TDP 4 Вт 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MP4 Apple A17 GPU Архитектура Valhall 2nd gen Apple GPU Частота GPU 800 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 4 6 Шейдерных блоков - 128 Всего шейдеров - 768 FLOPS 686 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.3 - Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2023 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6877V/TTZA APL1V02 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080 -