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Dimensity 1080 против A17 Pro

Dimensity 1080
VS
A17 Pro
Dimensity 1080
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MP4) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 531K
  • Меньший размер транзистора (3 против 6 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 75%)
  • На 45% выше частота процессора (3780 против 2600 МГц)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1080
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1080
531332
A17 Pro +195%
1568646
CPU 177132 373446
GPU 112841 579682
Memory 106425 283791
UX 139138 341416
Total score 531332 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1080
957
A17 Pro +207%
2934
Multi-Core Score
Dimensity 1080
2407
A17 Pro +206%
7374
Asset compression 120.5 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 63 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 91.2 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 45.8 images/sec 173.5 images/sec
HDR 75.8 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 6.73 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 21.6 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 3.29 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Dimensity 1080
2374
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1080
2302
A17 Pro
н/д
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Score 2302 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 57 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 62 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 83 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 37 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 86 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Техпроцесс 6 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 4 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP4 Apple A17 GPU
Архитектура Valhall 2nd gen Apple GPU
Частота GPU 800 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков - 128
Всего шейдеров - 768
FLOPS 686 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877V/TTZA APL1V02
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080 -

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