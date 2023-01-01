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Dimensity 1080 против Kirin 980

Dimensity 1080
VS
Kirin 980
Dimensity 1080
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1080 (с графикой Mali-G68 MC4) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает на 42% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1080
vs
Kirin 980

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1080 +3%
499756
Kirin 980
484294
CPU 131733 142989
GPU 133728 148351
Memory 95852 83790
UX 135208 108898
Total score 499756 484294
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1080 +17%
821
Kirin 980
701
Multi-Core Score
Dimensity 1080
2306
Kirin 980 +8%
2488
Image compression - 124.1 Mpixels/s
Face detection - 20.4 images/s
Speech recognition - 47.9 words/s
Machine learning - 49.9 images/s
Camera shooting - 23.3 images/s
HTML 5 - 2.4 Mnodes/s
SQLite - 655 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1080
2304
Kirin 980 +8%
2490
Stability 99% 48%
Graphics test 13 FPS 14 FPS
Score 2304 2490

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 56 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 39 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 51 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1080 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Mali G76 MP10
Архитектура Valhall 2 Bifrost
Частота GPU 800 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 4 10
Шейдерных блоков 64 160
FLOPS 486 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0 Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877V/TTZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080 Сайт HiSilicon Kirin 980

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