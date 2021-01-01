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Dimensity 1100 против A14 Bionic

Dimensity 1100
Dimensity 1100
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • На 15% выше частота процессора (2990 против 2600 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 581K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1100
vs
A14 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1100
581794
A14 Bionic +4%
607435
CPU - 173864
GPU - 208037
Memory - 106696
UX - 93575
Total score 581794 607435

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1.1 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Вычислительных блоков 9 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1100 -

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8. Apple A14 Bionic или HiSilicon Kirin 9000
9. Apple A14 Bionic или Samsung Exynos 2100

Комментарии

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