Dimensity 1100 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
93
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
96
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- На 15% выше частота процессора (2990 против 2600 МГц
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 581K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|173864
|GPU
|-
|208037
|Memory
|-
|106696
|UX
|-
|93575
|Total score
|581794
|607435
GeekBench 5
Single-Core Score
1616
Multi-Core Score
3929
|Image compression
|-
|174.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|33.7 images/s
|Speech recognition
|-
|95.65 words/s
|Machine learning
|-
|95.8 images/s
|Camera shooting
|-
|38.45 images/s
|HTML 5
|-
|4.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1.1 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|2990 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Вычислительных блоков
|9
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
|-
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