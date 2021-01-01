Dimensity 1100 vs A15 Bionic – что лучше?

Dimensity 1100 против A15 Bionic VS Dimensity 1100 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1100 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 654K

На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1100 654192 A15 Bionic +29% 840854 CPU 166244 214698 GPU 229947 324552 Memory 119586 167472 UX 135286 132953 Total score 654192 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1100 866 A15 Bionic +104% 1764 Multi-Core Score Dimensity 1100 3433 A15 Bionic +42% 4862

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 58 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[High] - Fortnite 27 FPS

[High] - Shadowgun Legends 68 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 83 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 48 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme Q3 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2600 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 9 5 Шейдерных блоков 144 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 4266 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 32МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1600 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6891Z/CZA APL1W05 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1100 -