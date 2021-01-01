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Dimensity 1100 против A15 Bionic

Dimensity 1100
VS
A15 Bionic
Dimensity 1100
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 654K
  • На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1100
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1100
654192
A15 Bionic +29%
840854
CPU 166244 214698
GPU 229947 324552
Memory 119586 167472
UX 135286 132953
Total score 654192 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1100
866
A15 Bionic +104%
1764
Multi-Core Score
Dimensity 1100
3433
A15 Bionic +42%
4862

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[High]		 -
Fortnite 27 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 68 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 83 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 48 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme Q3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 9 5
Шейдерных блоков 144 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 4266 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6891Z/CZA APL1W05
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1100 -

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Комментарии

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