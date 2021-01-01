Dimensity 1100 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1100 (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
53
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
38
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 323K
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|103259
|GPU
|-
|85059
|Memory
|-
|69725
|UX
|-
|58333
|Total score
|581794
|323731
GeekBench 5
Single-Core Score
610
Multi-Core Score
2019
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|43 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor 9X
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и Kirin 810
Центральный процессор
|Архитектура
|3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Valhall
|Rogue
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|9
|6
|Шейдерных блоков
|-
|96
|FLOPS
|-
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 32МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
|-
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