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Dimensity 1100 против Kirin 9000E

Dimensity 1100
Dimensity 1100
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1100 (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • На 20% выше частота процессора (3130 против 2600 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 650K vs 581K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1100
vs
Kirin 9000E

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1100
581794
Kirin 9000E +12%
650775
Total score 581794 650775

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G78 MP22
Архитектура Valhall Valhall 2
Вычислительных блоков 9 22
Шейдерных блоков - 352
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1100 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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