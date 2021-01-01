Dimensity 1100 против Kirin 9000E
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1100 (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
90
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- На 20% выше частота процессора (3130 против 2600 МГц
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 650K vs 581K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|Total score
|581794
|650775
GeekBench 5
Single-Core Score
987
Multi-Core Score
3663
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и Kirin 9000E
Центральный процессор
|Архитектура
|3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|9
|22
|Шейдерных блоков
|-
|352
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|4266 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
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