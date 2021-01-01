Dimensity 1100 против Kirin 990 (4G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1100 (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
- Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 438K
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- На 10% выше частота процессора (2860 против 2600 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|138017
|GPU
|-
|145170
|Memory
|-
|98516
|UX
|-
|55324
|Total score
|581794
|438634
GeekBench 5
Single-Core Score
749
Multi-Core Score
3103
|Image compression
|-
|148.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|23.9 images/s
|Speech recognition
|-
|54.1 words/s
|Machine learning
|-
|55.8 images/s
|Camera shooting
|-
|28.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.13 Mnodes/s
|SQLite
|-
|797.5 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Ultra]
|Shadowgun Legends
|-
|55 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и Kirin 990 (4G)
Центральный процессор
|Архитектура
|3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|9
|16
|Шейдерных блоков
|-
|256
|FLOPS
|-
|768 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
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