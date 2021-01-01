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Dimensity 1100 против Kirin 990 (4G)

Dimensity 1100
Dimensity 1100
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1100 (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 438K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • На 10% выше частота процессора (2860 против 2600 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1100
vs
Kirin 990 (4G)

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1100 +33%
581794
Kirin 990 (4G)
438634
CPU - 138017
GPU - 145170
Memory - 98516
UX - 55324
Total score 581794 438634

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 148.7 Mpixels/s
Face detection - 23.9 images/s
Speech recognition - 54.1 words/s
Machine learning - 55.8 images/s
Camera shooting - 28.2 images/s
HTML 5 - 3.13 Mnodes/s
SQLite - 797.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 55 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 600 МГц
Вычислительных блоков 9 16
Шейдерных блоков - 256
FLOPS - 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1100 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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