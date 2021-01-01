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Dimensity 1100 против Dimensity 1000L

Dimensity 1100
Dimensity 1100
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1100 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 343K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1100
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1100 +69%
581794
Dimensity 1000L
343875
CPU - 124605
GPU - 97817
Memory - 68951
UX - 44792
Total score 581794 343875

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1100 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 9 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 32МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1100 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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