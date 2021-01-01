Dimensity 1200 vs A11 Bionic – что лучше?

Dimensity 1200 против A11 Bionic VS Dimensity 1200 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1200 Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 612K vs 312K

Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже

Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)

Имеет на 2 ядра больше

На 26% выше частота процессора (3000 против 2390 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1200 +96% 612590 A11 Bionic 312950 CPU - 88563 GPU 212809 75396 Memory - 44020 UX - 40315 Total score 612590 312950 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1200 911 A11 Bionic +1% 919 Multi-Core Score Dimensity 1200 +42% 3252 A11 Bionic 2286 Image compression - 128.4 Mpixels/s Face detection - 21.9 images/s Speech recognition - 45.2 words/s Machine learning - 39.6 images/s Camera shooting - 24.2 images/s HTML 5 - 3.16 Mnodes/s SQLite - 756.85 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 68 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[High] - Fortnite 28 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 71 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 88 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 51 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Oppo Realme GT Neo

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 2.39 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP 10 Вт 8 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 9 3 Шейдерных блоков 144 - FLOPS - 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4 Частота памяти 4266 МГц 1866 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 3 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 2x 12МП Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2017 года Класс Флагман Флагман Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -