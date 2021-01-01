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Dimensity 1200 против A11 Bionic

Dimensity 1200
VS
A11 Bionic
Dimensity 1200
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 612K vs 312K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 26% выше частота процессора (3000 против 2390 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1200
vs
A11 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1200 +96%
612590
A11 Bionic
312950
CPU - 88563
GPU 212809 75396
Memory - 44020
UX - 40315
Total score 612590 312950
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 1200 +42%
3252
A11 Bionic
2286
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 68 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[High]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 71 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 88 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 51 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 9 3
Шейдерных блоков 144 -
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 4266 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -

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Комментарии

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