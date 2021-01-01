Dimensity 1200 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1200 (с графикой Mali-G77 MC9) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
93
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- На 20% выше частота процессора (3000 против 2500 МГц
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12X Bionic
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|Total score
|623034
|633031
GeekBench 5
Single-Core Score
1120
Multi-Core Score
4676
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|-
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Вычислительных блоков
|9
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
|-
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