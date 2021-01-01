Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 1200 vs Kirin 810 – что лучше?

Dimensity 1200 против Kirin 810

Dimensity 1200
VS
Kirin 810
Dimensity 1200
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1200 (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 9 – 669K vs 372K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 32% выше частота процессора (3000 против 2270 МГц)
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1200
vs
Kirin 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1200 +80%
669949
Kirin 810
372505
CPU 170589 109064
GPU 233643 95721
Memory 118786 72097
UX 145445 91820
Total score 669949 372505
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1200 +66%
992
Kirin 810
598
Multi-Core Score
Dimensity 1200 +71%
3330
Kirin 810
1953

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 68 FPS
[Ultra]		 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[High]		 41 FPS
[Ultra]
Fortnite 28 FPS
[Low]		 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends 71 FPS
[Ultra]		 43 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 88 FPS
[Ultra]		 59 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 51 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400		 Huawei Honor 9X
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.27 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2270 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G52 MP6
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 850 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 9 6
Шейдерных блоков 144 96
FLOPS - 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6893 Hi6280
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 Сайт HiSilicon Kirin 810

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 1200 и Qualcomm Snapdragon 865
2. MediaTek Dimensity 1200 и Samsung Exynos 990
3. MediaTek Dimensity 1200 и Qualcomm Snapdragon 888
4. MediaTek Dimensity 1200 и MediaTek Dimensity 1000
5. MediaTek Dimensity 1200 и MediaTek Dimensity 1000 Plus
6. HiSilicon Kirin 810 и Qualcomm Snapdragon 730G
7. HiSilicon Kirin 810 и Qualcomm Snapdragon 720G
8. HiSilicon Kirin 810 и Qualcomm Snapdragon 845
9. HiSilicon Kirin 810 и HiSilicon Kirin 710F
10. HiSilicon Kirin 810 и HiSilicon Kirin 710A

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 810 с Dimensity 1200, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры