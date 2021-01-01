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Dimensity 1200 против Kirin 820

Dimensity 1200
Dimensity 1200
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1200 (с графикой Mali-G77 MC9) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 623K vs 383K
  • На 27% выше частота процессора (3000 против 2360 МГц
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 820
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1200
vs
Kirin 820

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1200 +63%
623034
Kirin 820
383145
CPU - 130435
GPU - 116461
Memory - 70562
UX - 62183
Total score 623034 383145

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 33 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 57 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor X10
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G57 MP6
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 9 6
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 579 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G - LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 -

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