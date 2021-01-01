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Dimensity 1200 против Dimensity 1000

Dimensity 1200
Dimensity 1200
VS
Dimensity 1000
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1200 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 15% выше частота процессора (3000 против 2600 МГц
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 623K vs 509K
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1200
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1200 +22%
623034
Dimensity 1000
509134
CPU - 161266
GPU - 196097
Memory - 84463
UX - 69537
Total score 623034 509134

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G77 MP9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 9 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.87 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Ноябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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Комментарии

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