Dimensity 1200 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1200 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 623K vs 343K
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 15% выше частота процессора (3000 против 2600 МГц
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|124605
|GPU
|-
|97817
|Memory
|-
|68951
|UX
|-
|44792
|Total score
|623034
|343875
GeekBench 5
Single-Core Score
311
Multi-Core Score
1377
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1200 и Dimensity 1000L
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|9
|9
|Шейдерных блоков
|-
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1