Dimensity 1300 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1300 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1300
- На 15% выше частота процессора (3000 против 2600 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|175579
|-
|GPU
|245229
|-
|Memory
|114842
|-
|UX
|131394
|-
|Total score
|665313
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 1300 +17%
944
808
Multi-Core Score
Dimensity 1300 +39%
3165
2285
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|27 FPS
|-
|Score
|4613
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1300 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|32 КБ
|-
|Кэш L2
|320 КБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|9
|4
|Шейдерных блоков
|144
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|4266 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MT6893Z
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1300
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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