Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 1300 vs Dimensity 1080 – что лучше?

Dimensity 1300 против Dimensity 1080

Dimensity 1300
VS
Dimensity 1080
Dimensity 1300
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1300 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1300
  • На 15% выше частота процессора (3000 против 2600 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1300
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 175579 -
GPU 245229 -
Memory 114842 -
UX 131394 -
Total score 665313 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 27 FPS -
Score 4613 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1300 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 32 КБ -
Кэш L2 320 КБ -
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 9 4
Шейдерных блоков 144 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6893Z -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1300 Сайт MediaTek Dimensity 1080

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 888 и Dimensity 1300
2. Dimensity 1200 и Dimensity 1300
3. Snapdragon 870 и Dimensity 1080
4. Dimensity 1200 и Dimensity 1080
5. Dimensity 1100 и Dimensity 1080
6. Snapdragon 695 и Dimensity 1080
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 1080 с Dimensity 1300, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры