Dimensity 700 против A14 Bionic VS Dimensity 700 A14 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 700 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A14 Bionic В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17.07 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 338K

На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц)

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 700 338381 A14 Bionic +114% 724750 CPU 97246 185695 GPU 82206 285023 Memory 70281 118389 UX 88538 131689 Total score 338381 724750 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 700 566 A14 Bionic +184% 1606 Multi-Core Score Dimensity 700 1733 A14 Bionic +139% 4136 Image compression 101.85 Mpixels/s 174.85 Mpixels/s Face detection 15 images/s 33.7 images/s Speech recognition 32.9 words/s 95.65 words/s Machine learning 27.9 images/s 95.8 images/s Camera shooting 14.55 images/s 38.45 images/s HTML 5 2.1 Mnodes/s 4.59 Mnodes/s SQLite 543.4 Krows/s 1060 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 700 1097 A14 Bionic +594% 7612 Stability 98% 77% Graphics test 6 FPS 45 FPS Score 1097 7612

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 51 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 37 FPS

[Medium] - Fortnite 25 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 59 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 52 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 34 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и A14 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.1 ГГц – Firestorm

4x 1.8 ГГц – Icestorm Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 3100 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 11.8 млрд. TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 950 МГц - Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 32 - FLOPS 243 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП - Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 211 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2020 года Класс Средний класс Флагман Номер модели MT6833V/ZA APL1W01 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -