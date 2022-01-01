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Dimensity 700 против A14 Bionic

Dimensity 700
VS
A14 Bionic
Dimensity 700
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 338K
  • На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700
338381
A14 Bionic +114%
724750
CPU 97246 185695
GPU 82206 285023
Memory 70281 118389
UX 88538 131689
Total score 338381 724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700
566
A14 Bionic +184%
1606
Multi-Core Score
Dimensity 700
1733
A14 Bionic +139%
4136
Image compression 101.85 Mpixels/s 174.85 Mpixels/s
Face detection 15 images/s 33.7 images/s
Speech recognition 32.9 words/s 95.65 words/s
Machine learning 27.9 images/s 95.8 images/s
Camera shooting 14.55 images/s 38.45 images/s
HTML 5 2.1 Mnodes/s 4.59 Mnodes/s
SQLite 543.4 Krows/s 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 700
1097
A14 Bionic +594%
7612
Stability 98% 77%
Graphics test 6 FPS 45 FPS
Score 1097 7612

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 37 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 25 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 59 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS 243 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V/ZA APL1W01
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -

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