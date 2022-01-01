Dimensity 700 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
97
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
83
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
92
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 338K
- На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|97246
|185695
|GPU
|82206
|285023
|Memory
|70281
|118389
|UX
|88538
|131689
|Total score
|338381
|724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
566
A14 Bionic +184%
1606
Multi-Core Score
1733
A14 Bionic +139%
4136
|Image compression
|101.85 Mpixels/s
|174.85 Mpixels/s
|Face detection
|15 images/s
|33.7 images/s
|Speech recognition
|32.9 words/s
|95.65 words/s
|Machine learning
|27.9 images/s
|95.8 images/s
|Camera shooting
|14.55 images/s
|38.45 images/s
|HTML 5
|2.1 Mnodes/s
|4.59 Mnodes/s
|SQLite
|543.4 Krows/s
|1060 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|77%
|Graphics test
|6 FPS
|45 FPS
|Score
|1097
|7612
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|37 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|25 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|59 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|-
|FLOPS
|243 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6833V/ZA
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|-
Опрос
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