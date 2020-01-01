Dimensity 700 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 172K
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- На 19% выше частота процессора (2200 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|70699
|GPU
|-
|36687
|Memory
|-
|31959
|UX
|-
|35338
|Total score
|286122
|172042
GeekBench 5
Single-Core Score
538
Apple A9 +2%
548
Multi-Core Score
Dimensity 700 +73%
1727
997
|Image compression
|-
|53.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|9.04 images/s
|Speech recognition
|-
|21.9 words/s
|Machine learning
|-
|26.3 images/s
|Camera shooting
|-
|12.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.34 Mnodes/s
|SQLite
|-
|313 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2200 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Valhall
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|-
|192
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|-
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