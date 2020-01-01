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Dimensity 700 против Apple A9

Dimensity 700
Dimensity 700
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 172K
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • На 19% выше частота процессора (2200 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Apple A9

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700 +66%
286122
Apple A9
172042
CPU - 70699
GPU - 36687
Memory - 31959
UX - 35338
Total score 286122 172042

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700
538
Apple A9 +2%
548
Multi-Core Score
Dimensity 700 +73%
1727
Apple A9
997
Image compression - 53.4 Mpixels/s
Face detection - 9.04 images/s
Speech recognition - 21.9 words/s
Machine learning - 26.3 images/s
Camera shooting - 12.2 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 313 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2200 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков - 192
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -

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Комментарии

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