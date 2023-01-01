Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 700 vs Google Tensor – что лучше?

Dimensity 700 против Google Tensor

Dimensity 700
VS
Google Tensor
Dimensity 700
Google Tensor

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Google Tensor
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 713K vs 341K
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Google Tensor

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700
341439
Google Tensor +109%
713275
CPU 99830 190622
GPU 80609 281023
Memory 67020 101339
UX 91385 135229
Total score 341439 713275
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 700
1746
Google Tensor +64%
2868
Image compression 102.6 Mpixels/s -
Face detection 15 images/s -
Speech recognition 30.8 words/s -
Machine learning 27.1 images/s -
Camera shooting 14.4 images/s -
HTML 5 2.1 Mnodes/s -
SQLite 543.4 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 700
1195
Google Tensor +422%
6242
Stability 99% 56%
Graphics test 7 FPS 37 FPS
Score 1195 6242

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 37 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 25 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 59 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Google Tensor

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
TDP 6 Вт 5.6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G78 MP20
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 950 МГц 848 МГц
Вычислительных блоков 2 20
Шейдерных блоков 32 320
FLOPS 420 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Exynos 5300g
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7350 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 3670 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V/ZA S5E9845
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 Сайт Google Tensor

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 700 против Qualcomm Snapdragon 480
2. MediaTek Dimensity 700 против Samsung Exynos 1330
3. MediaTek Dimensity 700 против Helio G99
4. MediaTek Dimensity 700 против Helio G96
5. MediaTek Dimensity 700 против Qualcomm Snapdragon 695
6. Google Tensor против Qualcomm Snapdragon 855
7. Google Tensor против Qualcomm Snapdragon 695
8. Google Tensor против Samsung Exynos 1380
9. Google Tensor против Apple A15 Bionic
10. Google Tensor против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Google Tensor с Dimensity 700, или задавайте вопросы
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры