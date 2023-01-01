Dimensity 700 против Google Tensor
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Google Tensor
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 713K vs 341K
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|99830
|190622
|GPU
|80609
|281023
|Memory
|67020
|101339
|UX
|91385
|135229
|Total score
|341439
|713275
GeekBench 5
Single-Core Score
565
Google Tensor +87%
1054
Multi-Core Score
1746
Google Tensor +64%
2868
|Image compression
|102.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|15 images/s
|-
|Speech recognition
|30.8 words/s
|-
|Machine learning
|27.1 images/s
|-
|Camera shooting
|14.4 images/s
|-
|HTML 5
|2.1 Mnodes/s
|-
|SQLite
|543.4 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|99%
|56%
|Graphics test
|7 FPS
|37 FPS
|Score
|1195
|6242
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|37 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|25 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|59 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Google Tensor
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|TDP
|6 Вт
|5.6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G78 MP20
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|848 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|20
|Шейдерных блоков
|32
|320
|FLOPS
|420 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Exynos 5300g
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 7350 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 3670 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6833V/ZA
|S5E9845
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|Сайт Google Tensor
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