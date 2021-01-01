Dimensity 700 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Показывает в 5.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 340K vs 129K
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|98632
|44402
|GPU
|71777
|11914
|Memory
|72555
|39120
|UX
|93594
|31774
|Total score
|340269
|129580
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 700 +190%
568
196
Multi-Core Score
Dimensity 700 +96%
1740
886
|Image compression
|-
|68.9 Mpixels/s
|Face detection
|-
|9.19 images/s
|Speech recognition
|-
|14.4 words/s
|Machine learning
|-
|10 images/s
|Camera shooting
|-
|4.67 images/s
|HTML 5
|-
|1.33 Mnodes/s
|SQLite
|-
|335.3 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|37 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|25 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|59 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 659
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Valhall
|Midgard
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|243 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6833V/ZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|-
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