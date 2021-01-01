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Dimensity 700 против Kirin 659

Dimensity 700
VS
Kirin 659
Dimensity 700
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Показывает в 5.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 340K vs 129K
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Kirin 659

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700 +163%
340269
Kirin 659
129580
CPU 98632 44402
GPU 71777 11914
Memory 72555 39120
UX 93594 31774
Total score 340269 129580
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700 +190%
568
Kirin 659
196
Multi-Core Score
Dimensity 700 +96%
1740
Kirin 659
886
Image compression - 68.9 Mpixels/s
Face detection - 9.19 images/s
Speech recognition - 14.4 words/s
Machine learning - 10 images/s
Camera shooting - 4.67 images/s
HTML 5 - 1.33 Mnodes/s
SQLite - 335.3 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 37 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 25 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 59 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-T830 MP2
Архитектура Valhall Midgard
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 243 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6833V/ZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -

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Комментарии

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