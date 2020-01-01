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Dimensity 700 против Kirin 710

Dimensity 700
Dimensity 700
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 167K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Kirin 710

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700 +71%
286122
Kirin 710
167659
CPU - 62607
GPU - 22111
Memory - 36623
UX - 31490
Total score 286122 167659

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700 +64%
538
Kirin 710
329
Multi-Core Score
Dimensity 700 +44%
1727
Kirin 710
1203
Image compression - 83.95 Mpixels/s
Face detection - 11.7 images/s
Speech recognition - 24 words/s
Machine learning - 17.1 images/s
Camera shooting - 9.81 images/s
HTML 5 - 1.74 Mnodes/s
SQLite - 454.55 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Low]
Fortnite - 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 56 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 10 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G51
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 2K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 Сайт HiSilicon Kirin 710

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Комментарии

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