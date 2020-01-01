Dimensity 700 против Kirin 950
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
39
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 175K
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|49307
|GPU
|-
|14445
|Memory
|-
|26207
|UX
|-
|26027
|Total score
|286122
|175067
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 700 +58%
538
341
Multi-Core Score
Dimensity 700 +35%
1727
1283
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 950
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Valhall
|Midgard
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|-
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