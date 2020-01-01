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Dimensity 700 против Kirin 950

Dimensity 700
Dimensity 700
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 175K
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Kirin 950

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700 +63%
286122
Kirin 950
175067
CPU - 49307
GPU - 14445
Memory - 26207
UX - 26027
Total score 286122 175067

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700 +58%
538
Kirin 950
341
Multi-Core Score
Dimensity 700 +35%
1727
Kirin 950
1283

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-T880 MP4
Архитектура Valhall Midgard
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -

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Комментарии

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