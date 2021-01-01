Dimensity 700 против Kirin 955
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
41
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 340K vs 141K
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
- На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|98632
|54012
|GPU
|71777
|8135
|Memory
|72555
|29524
|UX
|93594
|48356
|Total score
|340269
|141517
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 700 +63%
568
348
Multi-Core Score
Dimensity 700 +59%
1740
1097
|Image compression
|-
|72.65 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.7 images/s
|Speech recognition
|-
|19.25 words/s
|Machine learning
|-
|16.35 images/s
|Camera shooting
|-
|8.98 images/s
|HTML 5
|-
|1.36 Mnodes/s
|SQLite
|-
|366.8 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|51 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|37 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|25 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|59 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|52 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 955
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|ARM Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Valhall
|Midgard
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|243 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Апрель 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6833V/ZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|-
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