Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 700 vs Kirin 955 – что лучше?

Dimensity 700 против Kirin 955

Dimensity 700
VS
Kirin 955
Dimensity 700
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 340K vs 141K
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Kirin 955

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700 +140%
340269
Kirin 955
141517
CPU 98632 54012
GPU 71777 8135
Memory 72555 29524
UX 93594 48356
Total score 340269 141517
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700 +63%
568
Kirin 955
348
Multi-Core Score
Dimensity 700 +59%
1740
Kirin 955
1097
Image compression - 72.65 Mpixels/s
Face detection - 10.7 images/s
Speech recognition - 19.25 words/s
Machine learning - 16.35 images/s
Camera shooting - 8.98 images/s
HTML 5 - 1.36 Mnodes/s
SQLite - 366.8 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 37 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 25 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 59 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 16 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Valhall Midgard
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 243 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V/ZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 700 vs Qualcomm Snapdragon 730G
2. MediaTek Dimensity 700 vs MediaTek Dimensity 800U
3. MediaTek Dimensity 700 vs MediaTek Helio G95
4. MediaTek Dimensity 700 vs Qualcomm Snapdragon 678
5. MediaTek Dimensity 700 vs MediaTek Helio G90T
6. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 720G
7. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 665
8. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 710
9. HiSilicon Kirin 955 vs MediaTek Helio G90T
10. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 625

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Dimensity 700, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры