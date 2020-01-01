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Dimensity 700 против Kirin 960

Dimensity 700
Dimensity 700
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 209K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • На 69% выше пропускная способность памяти (28.8 против 17.07 Гбит/с)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Kirin 960

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700 +37%
286122
Kirin 960
209134
CPU - 67614
GPU - 55348
Memory - 49985
UX - 43847
Total score 286122 209134

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700 +41%
538
Kirin 960
382
Multi-Core Score
Dimensity 700 +8%
1727
Kirin 960
1605
Image compression - 82.7 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 28.75 words/s
Machine learning - 21.45 images/s
Camera shooting - 11.8 images/s
HTML 5 - 1.79 Mnodes/s
SQLite - 453.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G71 MP8
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 950 МГц 1037 МГц
Вычислительных блоков 2 8
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -

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Комментарии

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