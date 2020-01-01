Dimensity 700 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 209K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- На 69% выше пропускная способность памяти (28.8 против 17.07 Гбит/с)
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 9%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|67614
|GPU
|-
|55348
|Memory
|-
|49985
|UX
|-
|43847
|Total score
|286122
|209134
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 700 +41%
538
382
Multi-Core Score
Dimensity 700 +8%
1727
1605
|Image compression
|-
|82.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|28.75 words/s
|Machine learning
|-
|21.45 images/s
|Camera shooting
|-
|11.8 images/s
|HTML 5
|-
|1.79 Mnodes/s
|SQLite
|-
|453.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 960
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|950 МГц
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|8
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|-
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