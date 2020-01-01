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Dimensity 700 против Kirin 970

Dimensity 700
Dimensity 700
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 239K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 70% выше пропускная способность памяти (29 против 17.07 Гбит/с)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Kirin 970

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700 +19%
286122
Kirin 970
239532
CPU - 66289
GPU - 73245
Memory - 50039
UX - 41387
Total score 286122 239532

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 700 +38%
538
Kirin 970
391
Multi-Core Score
Dimensity 700 +26%
1727
Kirin 970
1370
Image compression - 90.1 Mpixels/s
Face detection - 11.4 images/s
Speech recognition - 24.4 words/s
Machine learning - 21.3 images/s
Camera shooting - 11.2 images/s
HTML 5 - 1.59 Mnodes/s
SQLite - 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali G72 MP12
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 950 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков - 192
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 -

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Комментарии

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