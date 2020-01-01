Dimensity 700 против Dimensity 1000 Plus
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и 1000 Plus (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000 Plus
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.87 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 494K vs 286K
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|126387
|GPU
|-
|200202
|Memory
|-
|84772
|UX
|-
|72999
|Total score
|286122
|494838
GeekBench 5
Single-Core Score
538
Dimensity 1000 Plus +48%
794
Multi-Core Score
1727
Dimensity 1000 Plus +62%
2802
Игры
|PUBG Mobile
|-
|45 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|55 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|58 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|iQOO Z1
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Dimensity 1000 Plus
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L3
|-
|0.512 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|-
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Май 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 700
|Сайт MediaTek Dimensity 1000 Plus
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