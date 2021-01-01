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Dimensity 700 против Dimensity 1200

Dimensity 700
VS
Dimensity 1200
Dimensity 700
Dimensity 1200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 295K
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Dimensity 1200

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700
295591
Dimensity 1200 +114%
631779
CPU 102180 -
GPU 66147 212809
Memory 71740 -
UX 59364 -
Total score 295591 631779
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 700
1728
Dimensity 1200 +92%
3318

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 68 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 37 FPS
[Medium]		 60 FPS
[High]
Fortnite 25 FPS
[Low]		 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 59 FPS
[Low]		 71 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 88 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 34 FPS
[Low]		 51 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400		 Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Dimensity 1200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
FLOPS 243 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6833V/ZA MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 Сайт MediaTek Dimensity 1200

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