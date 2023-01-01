Dimensity 700 против Dimensity 6080 VS Dimensity 700 Dimensity 6080 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 6080 Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже

Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 9 – 405K vs 335K

Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 9 – 405K vs 335K На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 700 335680 Dimensity 6080 +21% 405048 CPU 99830 - GPU 80609 - Memory 67020 - UX 91385 - Total score 335680 405048 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 700 559 Dimensity 6080 +33% 744 Multi-Core Score Dimensity 700 1721 Dimensity 6080 +16% 1990 Image compression 102.6 Mpixels/s - Face detection 15 images/s - Speech recognition 30.8 words/s - Machine learning 27.1 images/s - Camera shooting 14.4 images/s - HTML 5 2.1 Mnodes/s - SQLite 543.4 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 700 1194 Dimensity 6080 н/д Stability 99% - Graphics test 7 FPS - Score 1194 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 51 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 37 FPS

[Medium] - Fortnite 25 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 59 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 52 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 34 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Dimensity 6080

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L1 512 КБ 512 КБ Кэш L2 1 МБ 1 МБ Кэш L3 2 МБ 2 МБ Техпроцесс 7 нм 6 нм TDP 6 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall Valhall Частота GPU 950 МГц 950 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 32 32 FLOPS 243 Гфлопс 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2020 года Июнь 2023 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели MT6833V/ZA MT6833GP Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 Сайт MediaTek Dimensity 6080