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Dimensity 700 против Dimensity 6080

Dimensity 700
VS
Dimensity 6080
Dimensity 700
Dimensity 6080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 700 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 9 – 405K vs 335K
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 700
vs
Dimensity 6080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 700
335680
Dimensity 6080 +21%
405048
CPU 99830 -
GPU 80609 -
Memory 67020 -
UX 91385 -
Total score 335680 405048
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 700
1721
Dimensity 6080 +16%
1990
Image compression 102.6 Mpixels/s -
Face detection 15 images/s -
Speech recognition 30.8 words/s -
Machine learning 27.1 images/s -
Camera shooting 14.4 images/s -
HTML 5 2.1 Mnodes/s -
SQLite 543.4 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Score 1194 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 37 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 25 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 59 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 52 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 700 и Dimensity 6080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 243 Гфлопс 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Июнь 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6833V/ZA MT6833GP
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700 Сайт MediaTek Dimensity 6080

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