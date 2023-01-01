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Dimensity 7020 против Dimensity 1080

Dimensity 7020
VS
Dimensity 1080
Dimensity 7020
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7020 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7020
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7020
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 135029
GPU - 135087
Memory - 96902
UX - 137728
Total score - 503326
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2302

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 62 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 83 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 37 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 86 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7020 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP - 4 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU IMG BXM-8-256 Mali-G68 MP4
Архитектура PowerVR IMG GPU Valhall 2nd gen
Частота GPU 900 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 8 4
Шейдерных блоков 18 -
Всего шейдеров 144 -
FLOPS 259.2 Гфлопс 686 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.3
Версия OpenCL 3.0 2.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7020 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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