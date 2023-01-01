Dimensity 7020 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7020 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7020
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|135029
|GPU
|-
|135087
|Memory
|-
|96902
|UX
|-
|137728
|Total score
|-
|503326
GeekBench 5
Single-Core Score
525
Dimensity 1080 +59%
835
Multi-Core Score
1701
Dimensity 1080 +39%
2367
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2302
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Ultra]
|Shadowgun Legends
|-
|62 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|83 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|37 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|86 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 7020 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|-
|4 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|IMG BXM-8-256
|Mali-G68 MP4
|Архитектура
|PowerVR IMG GPU
|Valhall 2nd gen
|Частота GPU
|900 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|8
|4
|Шейдерных блоков
|18
|-
|Всего шейдеров
|144
|-
|FLOPS
|259.2 Гфлопс
|686 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|1.3
|Версия OpenCL
|3.0
|2.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7020
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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