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Dimensity 7050 против A16 Bionic

Dimensity 7050
VS
A16 Bionic
Dimensity 7050
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 7050 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 944K vs 554K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (3460 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7050
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 7050
554261
A16 Bionic +70%
944483
CPU 144109 248335
GPU 140847 394336
Memory 126627 153536
UX 139513 147260
Total score 554261 944483
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 7050
846
A16 Bionic +124%
1891
Multi-Core Score
Dimensity 7050
2304
A16 Bionic +135%
5412
Image compression - 243.5 Mpixels/s
Face detection - 46.4 images/s
Speech recognition - 141.8 words/s
Machine learning - 117.1 images/s
Camera shooting - 54.3 images/s
HTML 5 - 5.9 Mnodes/s
SQLite - 1430 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 7050
2294
A16 Bionic +329%
9846
Stability - 82%
Graphics test 13 FPS 58 FPS
Score 2294 9846

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 4 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple A16 GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 64 768
FLOPS 686 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 48МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 MT6877V/TTZA APL1W10
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7050 -

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