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Dimensity 720 против Kirin 710A

Dimensity 720
Dimensity 720
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 720 (с графикой Mali-G57 MC3) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 156K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 720 +61%
509
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 720 +46%
1674
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 720 +84%
288638
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 720 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC3 Mali-G51
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Ядер 3 4
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2020 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6853V -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 720 -

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Комментарии

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