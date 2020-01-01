Dimensity 720 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 720 (с графикой Mali-G57 MC3) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
77
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
63
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
76
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 529K vs 286K
- На 56% выше частота процессора (3130 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
511
Kirin 9000 +77%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
1676
Kirin 9000 +92%
3220
AnTuTu Benchmark 8
286494
Kirin 9000 +85%
529116
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC3
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Ядер
|3
|24
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 720
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1