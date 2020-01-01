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Dimensity 720 против Kirin 960

Dimensity 720
Dimensity 720
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 720 (с графикой Mali-G57 MC3) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 218K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • На 69% выше пропускная способность памяти (28.8 против 17.07 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 720 +37%
520
Kirin 960
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 720 +6%
1696
Kirin 960
1593
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 720 +33%
290552
Kirin 960
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 720 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC3 Mali-G71 MP8
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1037 МГц
Ядер 3 8
FLOPS - 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2020 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 720 -

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