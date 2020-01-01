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Dimensity 720 против Kirin 980

Dimensity 720
Dimensity 720
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 720 (с графикой Mali-G57 MC3) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 86% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 290K
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 720
520
Kirin 980 +34%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 720
1696
Kirin 980 +47%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 720
290552
Kirin 980 +39%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 720 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC3 Mali G76 MP10
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
Ядер 3 10
FLOPS - 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июль 2020 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 720 Сайт HiSilicon Kirin 980

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3 (42.9%)
4 (57.1%)
Всего проголосовало: 7

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Комментарии

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