Dimensity 720 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 720 (с графикой Mali-G57 MC3) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
47
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 720
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- На 86% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 290K
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
520
Kirin 980 +34%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
1696
Kirin 980 +47%
2486
AnTuTu Benchmark 8
290552
Kirin 980 +39%
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC3
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|720 МГц
|Ядер
|3
|10
|FLOPS
|-
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2020 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 720
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
3 (42.9%)
4 (57.1%)
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