Dimensity 7200 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
94
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
93
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 807K vs 615K
- На 15% выше частота процессора (3230 против 2800 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|155497
|210809
|GPU
|194726
|324750
|Memory
|117844
|134620
|UX
|145763
|133782
|Total score
|615136
|807395
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
862
A15 Bionic +103%
1748
Multi-Core Score
2302
A15 Bionic +110%
4836
|Image compression
|-
|224.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|43.1 images/s
|Speech recognition
|-
|136.1 words/s
|Machine learning
|-
|104.9 images/s
|Camera shooting
|-
|49.3 images/s
|HTML 5
|-
|5.64 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1270 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|24 FPS
|52 FPS
|Score
|4145
|8722
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 7200 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.23 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3230 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|512 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|12 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|8 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC4
|Apple A15 GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|1130 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|5
|Шейдерных блоков
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.2
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 650
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 3000 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6886
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
|-
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