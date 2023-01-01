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Dimensity 7200 против A16 Bionic

Dimensity 7200
VS
A16 Bionic
Dimensity 7200
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 9 – 948K vs 615K
  • На 24% выше частота процессора (3460 против 2800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7200
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 7200
615136
A16 Bionic +54%
948764
CPU 155497 248335
GPU 194726 394336
Memory 117844 153536
UX 145763 147260
Total score 615136 948764
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 7200
862
A16 Bionic +119%
1888
Multi-Core Score
Dimensity 7200
2302
A16 Bionic +136%
5436
Image compression - 243.5 Mpixels/s
Face detection - 46.4 images/s
Speech recognition - 141.8 words/s
Machine learning - 117.1 images/s
Camera shooting - 54.3 images/s
HTML 5 - 5.9 Mnodes/s
SQLite - 1430 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 7200
4145
A16 Bionic +138%
9847
Stability - 82%
Graphics test 24 FPS 58 FPS
Score 4145 9847

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7200 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 8 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC4 Apple A16 GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 1130 МГц -
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков - 768
Версия Vulcan 1.2 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем - До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 650 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 48МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки - До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6886 APL1W10
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7200 -

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