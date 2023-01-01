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Dimensity 7200 против Dimensity 1080

Dimensity 7200
VS
Dimensity 1080
Dimensity 7200
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7200 (с графикой Mali-G610 MC4) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 802K vs 530K
  • На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7200
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 7200 +51%
802255
Dimensity 1080
530434
CPU - 142334
GPU - 140609
Memory - 108237
UX - 139021
Total score 802255 530434
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7200 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC4 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков - 64
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 6400 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 650 MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7200 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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